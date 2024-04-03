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Деканоидзе призывает мобилизовать силы и противостоять самому большому злу – партии Иванишвили
03.04.2024 14:12
Мы должны сделать все, чтобы не дать «Грузинской мечте» возможность движения нашей страны назад - все вместе мы должны снова мобилизовать наши силы и противостоять самому большому злу - партии Иванишвили «Грузинская мечта», - с таким заявлением выступила в парламенте оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.
По оценке Деканоидзе, возвращая «российский закон», «Грузинская мечта» возвращает российский тип правления.
«Как бы ни хотели отменить гендерные квоты, мы по-прежнему здесь! Важно стоять на страже будущего нашей страны», - заявила Хатия Деканоидзе.
Парламентское большинство вновь инициирует в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Как заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, законопроект будет инициирован в парламенте Грузии с точно таким же текстом, как и в прошлом году, с единственной разницей. Вместо термина «агент иностранного влияния» будет использован термин «организация, проводящая интересы иностранной силы»
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