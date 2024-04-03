

Хармс: грузинская мечта или кошмар? Российский закон отравляет всю демократию

03.04.2024 15:12





"Грузинская мечта или кошмар? Закон об иностранных агентах импортирован из российской диктатуры и отравляет все демократические процессы и европейскую интеграцию", - пишет бывший депутат Европарламента Ребекка Хармс в сети Х.



Напомним, что «Грузинская мечта» вновь инициирует пророссийский законопроект в парламенте. Об этом на брифинге заявил сегодня лидер большинства Мамука Мдинарадзе.





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