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Хармс: грузинская мечта или кошмар? Российский закон отравляет всю демократию
03.04.2024 15:12
"Грузинская мечта или кошмар? Закон об иностранных агентах импортирован из российской диктатуры и отравляет все демократические процессы и европейскую интеграцию", - пишет бывший депутат Европарламента Ребекка Хармс в сети Х.
Напомним, что «Грузинская мечта» вновь инициирует пророссийский законопроект в парламенте. Об этом на брифинге заявил сегодня лидер большинства Мамука Мдинарадзе.
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