

Бокерия: Наш прогноз сбылся - после получения статуса режим Иванишвили углубил антизападную политику

03.04.2024 15:44





По заявлению председателя «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, его прогнозы оправдались, и после получения статуса Евросоюза «режим Бидзины Иванишвили продолжил, углубил антизападную политику, демонстрацию силы».



По словам Бокерия, ответом на это должен стать мирный протест и полная мобилизация общества на выборах.



«К сожалению, прогнозы «Европейской Грузии» сбылись, и после получения статуса режим Иванишвили продолжил, углубил антизападную политику и демонстрацию силы. Всем должно быть ясно, что в условиях этого режима невозможно, чтобы наша страна достигла европейского, западного будущего, и ответом на это должен быть мирный протест и полная мобилизация общества на выборах для смены этого режима», - сказал Гига Бокерия.



Напомним, парламентское большинство вновь инициирует в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





