

Хабеишвили: Партия Иванишвили не хочет, чтобы Грузия стала членом ЕС

03.04.2024 15:48





Партия Иванишвили не хочет, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Власть готовится к поражению, они в режиме угасания и теперь всячески пытаются нанести ущерб интересу грузинского народа, - об этом заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, говоря о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, «Грузинская мечта» данным законопроектом нападает на европейские ценности и ясно подчеркивает, что не хочет, чтобы Грузия стала членом Евросоюза.



«Факт, что власть готовится к поражению и соответственно сейчас пытается всячески нанести ущерб интересу грузинского народа – стать страной-членом Евросоюза. Также этими темами они хотят перенести на другие темы основную дискуссию, которая состоит в миграции людей, в том, что сотни тысяч людей бегут, что у них есть повседневные проблемы, что в стране тяжелейшая бедность, безработица, и сделать так, чтобы общество было еще более напряжено и находилось в еще более тяжелой ситуации. Мы должны хорошо понимать, что 2024 год и примерно через 5-6 месяцев - это уникальная возможность сменить власть. Каждому гражданину Грузии предстоит сделать осознанный выбор - хотят ли они жить в нужде, бедности, там, где все время думают об эмиграции, дети растут без матерей, или жить в Евросоюзе с экономическим достатком, высокими зарплатами, нормальной занятостью, условиями, при которых могут содержать свои семьи, быть счастливыми, улыбаться, от чего, к сожалению, наше общество отвыкло из-за тяжелой экономической ситуации. Поэтому все политические партии, гражданское общество, грузинский народ вместе должны осознавать простую истину – власть закончена, они в режиме угасания и все это требуется оформить», - заявил Леван Хабеишвили.





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