

Гварамия: Мы сможем защитить европейскую перспективу на улицах даже конституционными формами выражения

03.04.2024 15:51





«Если мы хотим обрести счастье в этой стране, «Грузинская мечта» больше не должна быть у власти, сегодня «Грузинская мечта» уже не просто угроза грузинской демократии, это сила, которая представляет угрозу грузинской государственности», — заявил член партии «Ахали» Ника Гварамия.



По его словам, граждане должны защитить европейскую перспективу.



«Слову «Грузинской мечты» грош цена. Она ведет себя так, потому что это российский режим, и Россия ведет себя так везде и всегда. Мы должны довести борьбу до конца. «Грузинскую мечту» следует сменить. Другого выхода просто нет. Если мы хотим быть членами цивилизации, если мы хотим свободы, если мы хотим счастья, мы должны действовать только таким образом, и цель нашей партии – вести грузинскую нацию вперед, к Европейскому союзу, и мы сможем это сделать, мы в этом глубоко убеждены», — заявил Гварамия.







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