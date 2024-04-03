

Лилуашвили: Законопроект «Грузинской мечты» не имеет ничего общего с прозрачностью

03.04.2024 16:03





«Грузинская мечта» так боится предстоящих выборов, что создает новые законопроекты, рычаги влияния», — заявил член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.



По словам Лилуашвили, данный законопроект не имеет ничего общего с прозрачностью финансирования.



«Цель и миссия правительства – продлить власть, а не развивать и делать страну здоровой. Конечно, это законопроект с российским содержанием и целями. История определила враждебные нам государства. Я готов поддержать наш альтернативный проект, который предполагает ограничение российского влияния в Грузии. Начнем с этого и шаг за шагом, если интересы враждебных государств выйдут на поверхность, то будем расширять этот круг. Это не имеет ничего общего с прозрачностью. Это пропаганда, которую использует «Мечта». Стоящие за этим страхи смехотворны. За этим стоят огромные страхи по поводу предстоящих выборов, это видно по этим решениям — по вопросу ЛГБТ, подчинению ЦИК, отмене гендерных квот и всем их последним решениям», — заявил Бека Лилуашвили.



Для справки, «Грузинская мечта» повторно представит законопроект о прозрачности иностранного влияния. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты», что законопроект будет внесен в парламент с точно таким же текстом, как он был инициирован в прошлом году, с одной лишь разницей, что — в законопроекте будет изменен термин «иностранный агент» и представлен следующий вариант: «организация, осуществляющая интересы иностранной силы».







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