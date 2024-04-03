

Парламент принял в первом чтении инициативу «Гирчи» об отмене обязательного гендерного квотирования

03.04.2024 17:19





82 - за, 15 - против - с таким результатом голосования парламент принял в первом чтении законодательную инициативу политической группы «Гирчи», которая предусматривает отмену обязательного гендерного квотирования при формировании избирательных списков.



Согласно инициативе «Гирчи», планируемыми изменениями в «Избирательном кодексе» и законе «О политических объединениях граждан» должны быть отменены все законодательные нормы, требующие учитывать гендерные квоты при составлении списков.



Инициаторами проекта являются депутаты Яго Хвичия, Александр Раквиашвили, Вахтанг Мегрелишвили и Герман Сабо.



Для справки, согласно действующему законодательству, для проведения парламентских выборов 26 октября 2024 года и далее, до 2028 года, в каждой четверке партийных списков должно быть не менее одной женщины, а на парламентских выборах 2028 года и последующих, 2032 года включительно женщина должна быть в каждой тройке партийного списка.





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