

Саакашвили: Вбрасывая этот российский закон Иванишвили хочет испортить ситуацию

03.04.2024 17:38





Мы должны быть едины, тверды и не дать возможности ни вынесения закона, ни беспорядка, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети, откликаясь на повторное инициирование парламентским большинством законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



Бывший президент называет этот законопроект провокацией.



«Что касается провокации по поводу «Закона об иностранных агентах», «Мечта» знает, что их правление заканчивается. Они уничтожили экономику, невыносимо повысили цены, сотни тысяч грузин были вынуждены покинуть родину.



Теперь, вбрасывая этот российский закон, Иванишвили хочет испортить ситуацию. Мы должны быть едины, тверды и не дать возможности ни вынесения закона, ни беспорядка. К выборам мы должны подойти более сильными. Привести новое правительство, которое вместе с «Мечтой» устранит бедность и бесперспективность», - пишет Саакашвили.



Напомним, что парламентское большинство повторно инициирует в парламенте российский по сути законопроект «О прозрачности иностранного влияния». (т.н. закон об иноагентах).





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