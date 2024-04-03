

Президент: «Мечта» занята саботажем нашего европейского пути и будущего

03.04.2024 18:03





«Мечта» сказала Европе, нет – «Мечта» занята саботажем нашего европейского пути и нашего будущего», – об этом заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили, откликаясь на повторное инициирование в парламенте законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



По ее словам, «Грузинская мечта» очень четко сделала свою заявку.



«[Грузинская мечта»] сказала Европе нет, во всех направлениях, что было написано в предыдущих рекомендациях, что написано в сегодняшних 9 рекомендациях, по всем возможным вопросам, которые определяют наш завтрашний день и начало переговоров о вступлении. По всем этим направлениям дала четкий отказ. Мы получили от Европы своего рода аванс и сегодня «Мечта» занята саботажем нашего пути и нашего будущего. Саботаж - единственное слово, которое пришло мне на ум. «Нет» - реформе юстиции. «Я не вступлю в ветинг» или в другой форме, но главное – «мы не пожертвуем Мурусидзе и Чинчаладзе даже ради европейского будущего Грузии». «Нет» присоединению к санкциям или сближению с внешней политикой ЕС, что, говорят нам, обязательно, если хотите вступить к нам в содружество…», - заявила Зурабишвили.





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