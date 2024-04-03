

Кобахидзе: Правительство Грузии уже установило евростандарт прозрачности, пришло время европеизироваться НПО и их донорам

03.04.2024 18:38





«Я уверен, что новый закон эффективно застрахует доноров от ряда неудобств», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



«Это крайне не по-европейски, когда вы избегаете минимального стандарта прозрачности и даже не хотите публиковать годовую финансовую декларацию. В такие моменты очевидно, что ты что-то портишь и тебе есть что скрывать. Я уверен, что новый закон эффективно застрахует доноров от ряда неудобств, связанных с разжиганием радикализма и поляризации в Грузии финансируемыми ими неправительственными организациями и соответствующими СМИ, поддержкой революционных процессов, фальсификацией параллельного подсчета голосов выборщиков, пропагандой войны, распространением псевдолиберальной идеологии, действиями, направленными против национальной и религиозной идентичности Грузии и попыткой ослабить государственные институты за счет дезинформации», — заявил Кобахидзе.



По мнению премьер-министра, неправительственным организациям и их донорам пора европеизироваться, в чем закон «О прозрачности иностранного влияния», безусловно, окажет им существенную помощь.



«Правительство Грузии уже установило европейский стандарт прозрачности, теперь пришло время европеизироваться и неправительственным организациям и их донорам, в чем им, несомненно, окажет существенную помощь закон о прозрачности иностранного влияния», — заявил Кобахидзе.



Для справки, «Грузинская мечта» повторно представит законопроект о прозрачности иностранного влияния. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты», что законопроект будет внесен в парламент с точно таким же текстом, как он был инициирован в прошлом году, с одной лишь разницей, что — в законопроекте будет изменен термин «иностранный агент» и представлен следующий вариант: «организация, осуществляющая интересы иностранной силы».







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