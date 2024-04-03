

POLITICO: «Мечта» возвращает спорный закон об «иностранных агентах» российского образца

03.04.2024 18:39





Издание POLITICO пишет, что партия «Грузинская мечта» возвращает спорный закон об «иностранных агентах» российского образца.



Отмечается, что спустя год после массовых протестов правительство Грузии не отказывается от спорного предложения, в котором оппозиционные СМИ и неправительственные организации объявляются агентами иностранного влияния.



«По словам лидера его большинства Мамуки Мдинарадзе, текст закона останется практически неизменным, а организации, получающие финансирование из-за рубежа, будут обязаны заявлять, что они «преследуют интересы внешней силы», — говорится в статье.



POLITICO опирается на проведенный Human Rights Watch анализ российского закона от 2023 года, который «вводит дополнительные обременительные требования к отчетности, проверки, а также административную и уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до пяти лет за нарушения».



Россия уже использовала подобные меры для вытеснения групп гражданского общества, критикующих правительство. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что грузинский вариант закона «несовместим с ценностями и стандартами ЕС» и «идет вразрез с заявленной Грузией целью вступления в ЕС».



Отмечается, что в течение двух дней в марте 2023 года тысячи людей выходили на улицы Грузии в рамках протестов против этого закона, в ходе которых полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и средства подавления беспорядков. Правительство было вынуждено отказаться от законопроекта «безоговорочно», хотя и намекнуло, что может вернуться к нему позднее.



Автор пишет, что до этого, на прошлой неделе, правительство Грузии объявило, что внесет законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду однополых отношений, аналогичный российским жестким правилам «пропаганды ЛГБТК+».



«Этот законопроект был выдвинут, несмотря на то, что Брюссель предупредил будущую страну-члена ЕС, получившую статус кандидата на вступление в декабре 2023 года, об усилении защиты прав человека», — говорится в статье издания.





Источник: SOVA

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