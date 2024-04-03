

Депутат от правящей партии оскорбил женщин-депутатов от оппозиции

03.04.2024 20:39





Сегодня, 3 апреля, во время обсуждения женских квот в избирательных списках депутат «Грузинской мечты» Бека Одишария начал оскорблять женщин-депутатов от оппозиции, назвав их «стадом нетрахнутых баб». На какие именно заявления женщин-депутатов отреагировал Одишария — неизвестно.



"Мать вашу ***, стадо нетрахнутых баб... Это синдром нетрахнутых женщин.. Ты о ком говоришь, как тебе не совестно.. ***, где ты видела мою коррупцию", - заявил Бека Одишария.



Оппозиционная партия «Гирчи» 1 апреля предложила отменить гендерные квоты при создании избирательных списков.

Правящая партия «Грузинская мечта» поддержала инициативу.



Сегодня - 3 апреля, парламент принял поправки, предложенные «Гирчи», в первом чтении. 82 депутата проголосовали «за», 15 — «против».



Авторы поправок считают, что механизм квот препятствует участию женщин в парламентской деятельности. По действующему законодательству, в партийных списках на выборах минимум каждый четвертый кандидат должен быть женщиной.



«Женское движение» напомнило, что в 2020 году гендерные квоты ввела «Грузинская мечта». За счет этого количество женщин в грузинской политике увеличилось с 14 % до 20 %.





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