

Национальная платформа Грузии приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с парламентом

04.04.2024 11:34





Около 200 организаций Грузинской национальной платформы Восточного партнерства оскорблены нарушением правящей партией данного публичного обещания не возвращать закон о т.н. агентах, говорится в обращении Грузинской национальной платформы Восточного партнерства.



Как отмечается в распространенном обращении, они выступают против антиевропейских российских шагов.



Грузинская национальная платформа Восточного партнерства обращается к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили, премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, почётному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.



«Около 200 организаций Грузинской национальной платформы Восточного партнерства оскорблены нарушением правящей партией обещания, данного общественности не возвращать закон о т.н. агентах. Повторное инициирование законопроекта правящей командой несовместимо с государственными интересами, культурой и грузинскими традициями.



Нарушение обещания, отказ от своего слова – это характеристика российской политики, которую Россия неоднократно применяла против цивилизованного мира, в том числе и против Грузии. Это наносит репутационный ущерб Грузии и каждому из ее гражданину. Повторное инициирование законопроекта противоречит европейской интеграции Грузии, и его принятие в конечном итоге похоронит историческую цель населения Грузии – стать членом Европейского союза.



Мы, как организации-члены Национальной платформы, пытались следовать по пути к Европе и через диалог с парламентом Грузии. Именно с этой целью мы подписали меморандум о сотрудничестве, который был положительно оценен Евросоюзом как пример сотрудничества гражданского сектора и законодательного органа.



Но сегодня «Грузинская мечта» инициировала законопроект, направленный против государственных интересов страны, обрезающий нам путь как к сотрудничеству, так и к европейской интеграции. Национальная платформа Грузии приостанавливает действие меморандума.



Мы требуем прекратить саботаж следования Грузии к западном направлении. Правящей команде следует вновь отозвать инициированный законопроект. Организации-члены Национальной платформы Грузии твердо стоят на страже европейской интеграции. Мы будем непоколебимо защищать демократию, свободу, справедливость, равенство, национальные интересы Грузии и не позволим никому лишить нас европейского будущего, завоеванного борьбой многих поколений», - говорится в обращении.





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