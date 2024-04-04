|
|
|
Американские сенаторы о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния»
04.04.2024 11:44
Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин реагируют на повторное внесение в парламент Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», заявляя, что этот законопроект аналогичен законам, которые Россия использует для ограничения гражданского общества и подавления политической оппозиции.
«Невероятно разочаровывает, что правительство Грузии повторно представило проект закона об иностранных агентах. Он подобен тем законам, которые Россия использует для ограничения гражданского общества и подавления политической оппозиции. У демократической власти в Грузии не должно быть для этого причин», - говорится в совместном заявлении американских сенаторов.
Джим Риши и Джин Шахини заявляют, что законопроект не только поведет политический процесс в неверном направлении, но и нанесет вред трансатлантической интеграции Грузии и ее будущему в Европейском союзе.
«Народ Грузии отверг этот предложенный закон массовыми демонстрациями в марте 2023 года. Этот законопроект не только поведет политический процесс в неправильном направлении, но и нанесет ущерб трансатлантической интеграции Грузии и ее будущему в ЕС. Выборы, запланированные на октябрь, станут решающим индикатором демократического будущего Грузии. Мы настоятельно призываем парламент Грузии отклонить это законодательное предложение», - заявляют американские сенаторы.
Напомним, в парламенте Грузии вновь инициирован проект закона «О прозрачности иностранного влияния».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна