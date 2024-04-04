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Американские сенаторы о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния»


04.04.2024   11:44


Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин реагируют на повторное внесение в парламент Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», заявляя, что этот законопроект аналогичен законам, которые Россия использует для ограничения гражданского общества и подавления политической оппозиции.

«Невероятно разочаровывает, что правительство Грузии повторно представило проект закона об иностранных агентах. Он подобен тем законам, которые Россия использует для ограничения гражданского общества и подавления политической оппозиции. У демократической власти в Грузии не должно быть для этого причин», - говорится в совместном заявлении американских сенаторов.

Джим Риши и Джин Шахини заявляют, что законопроект не только поведет политический процесс в неверном направлении, но и нанесет вред трансатлантической интеграции Грузии и ее будущему в Европейском союзе.

«Народ Грузии отверг этот предложенный закон массовыми демонстрациями в марте 2023 года. Этот законопроект не только поведет политический процесс в неправильном направлении, но и нанесет ущерб трансатлантической интеграции Грузии и ее будущему в ЕС. Выборы, запланированные на октябрь, станут решающим индикатором демократического будущего Грузии. Мы настоятельно призываем парламент Грузии отклонить это законодательное предложение», - заявляют американские сенаторы.

Напомним, в парламенте Грузии вновь инициирован проект закона «О прозрачности иностранного влияния».


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