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Представитель Госдепартамента США об инициированном в Грузии законе об иноагентах
04.04.2024 11:57
В прошлом году десятки тысяч грузин вышли на улицы, чтобы публично заявить о своих европейских амбициях и отвергнуть принятие этого закона, отметил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Миллера спросили об инициировании в парламенте Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
«Грузия пытается вернуть российский закон, который не удалось принять в прошлом году», — спросил Миллера корреспондент азербайджанского информационного агентства TURAN Алекс Рауфоглу.
«Мы видели сообщения о том, что они рассматривают возможность принятия законопроекта, и все, что я могу сказать, это то, что в прошлом году десятки тысяч грузин вышли на улицы, чтобы публично заявить о своих европейских амбициях и отвергнуть принятие этого закона. У Грузии есть историческая возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз, и мы готовы продолжать поддерживать Грузию в этом процессе», — заявил Мэтью Миллер.
Законодательная инициатива «О прозрачности иностранного влияния» уже инициирована в парламенте Грузии. Изменения будут представлены на заседании Бюро в понедельник, после чего начнется обсуждение вопроса.
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