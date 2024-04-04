

ЕС обеспокоен повторным рассмотрением в Грузии законопроекта об иноагентах

04.04.2024 14:33





По заявлению пресс-спикера верховного представителя ЕС, заявление правящей партии Грузии о повторном внесении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» вызывает серьезную обеспокоенность.



«Европейский союз напоминает о прошлогоднем публичном обещании правительства Грузии и правящей партии «безоговорочно отозвать» такой законопроект.



ЕС выражает обеспокоенность тем, что этот вопрос снова будет рассматриваться в марте 2023 года, несмотря на четкую общественную и международную реакцию.



Создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ являются основой демократии. Это также имеет решающее значение для процесса вступления в ЕС. Евросоюз напоминает, что Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата с оговоркой, что будут предприняты соответствующие шаги рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года. Шаг 9 включает рекомендацию Грузии обеспечить свободное функционирование гражданского общества, а шаг 1 призывает Грузию бороться с дезинформацией, направленной против ЕС и его ценностей.



Прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения возможности гражданского общества действовать свободно.



Мы призываем политических лидеров Грузии принять и осуществить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Европейский союз и поддерживаются подавляющим большинством граждан Грузии. Евросоюз призывает Грузию выполнить свои обязательства в плане содействия демократии, верховенства закона и прав человека», - говорится в заявлении пресс-спикер верховного представителя ЕС.





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