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Фотыга: Очень жаль, что правящая партия подрывает то, что уже достигнуто и оценено присвоением статуса кандидата


04.04.2024   14:37


Очень жаль, что правящая партия перед выборами пытается расколоть народ, пытается на него оказать давление, - так реагирует депутат Европарламента Анна Фотыга на повторное инициирование законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.

«Очень жаль, что правящая партия пытается расколоть народ перед выборами, пытается оказать не него давление и подорвать то, что уже достигнуто и оценено присвоением статуса кандидата», - пишет европарламентарий.

Напомним, что вчера в парламенте Грузии повторно был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния».


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