

Фотыга: Очень жаль, что правящая партия подрывает то, что уже достигнуто и оценено присвоением статуса кандидата

04.04.2024 14:37





Очень жаль, что правящая партия перед выборами пытается расколоть народ, пытается на него оказать давление, - так реагирует депутат Европарламента Анна Фотыга на повторное инициирование законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.



«Очень жаль, что правящая партия пытается расколоть народ перед выборами, пытается оказать не него давление и подорвать то, что уже достигнуто и оценено присвоением статуса кандидата», - пишет европарламентарий.



Напомним, что вчера в парламенте Грузии повторно был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния».





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