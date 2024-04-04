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Фотыга: Очень жаль, что правящая партия подрывает то, что уже достигнуто и оценено присвоением статуса кандидата
04.04.2024 14:37
Очень жаль, что правящая партия перед выборами пытается расколоть народ, пытается на него оказать давление, - так реагирует депутат Европарламента Анна Фотыга на повторное инициирование законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.
«Очень жаль, что правящая партия пытается расколоть народ перед выборами, пытается оказать не него давление и подорвать то, что уже достигнуто и оценено присвоением статуса кандидата», - пишет европарламентарий.
Напомним, что вчера в парламенте Грузии повторно был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
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