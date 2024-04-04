

Внефракционный депутат требует от «Мечты» отреагировать на с оскорбления женщин

04.04.2024 14:37





Внефракционный депутат Теона Акубардия потребовала от представителей парламентского большинства отреагировать на с оскорбления женщин-депутатов в Высшем законодательном органе. Парламентарий так же поинтересовалась у спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили почему до сих пор не был укомплектован Совет по этике:



«Вчера я внимательно слушала вас в одном из СМИ, вы сожалели по поводу всего этого, но говорили, что ничего не можете поделать. Разве вы не виноваты в том, что Совет по этике не укомплектован? Почему он не укомплектован? Возможно, вы сможете дать мне ответ на этот вопрос. Почему не последовало реакции на те оскорбительные высказывания, которые не вписываются ни в грузинские традиционные ценности, ни в семейные ценности?», — сказала Акубардия.



На что Шалва Папуашвили ответил взаимными обвинениями, заявив, что отсутствие совета – вина оппозиции, которая не назначила своего представителя.



Напомним, что 3 марта депутат от большинства Бека Одишария оскорбительно выразился в отношении женщин-депутатов от оппозиции. Позже он извинился, объяснив свое поведение эмоциями.





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