

Глава МИД Парагвая: Грузия имеет важное геополитическое положение

04.04.2024 14:38





«Грузия имеет важное геополитическое положение, она является своего рода связующим мостом между Кавказом и Европой. Это дает Парагваю возможность беспрепятственно экспортировать свою продукцию на разнообразные рынки, к которым имеет доступ Грузия», — заявил министр иностранных дел Парагвая Рубен Рамирес Лескано.



После встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили глава МИД Парагвая рассказал о вопросах сотрудничества между двумя странами.



Дипломат обратил внимание на сотрудничество двух стран в сфере торговли и туризма и отметил, что Грузия блестяще принимает международные туристические мероприятия.



«Мы также договорились о сотрудничестве в этом плане. Также мы обсудили пути расширения сотрудничества в сфере туризма и образования, а также определили другие сферы взаимного интереса», — заявил Рубен Рамирес Лескано.



По словам министра, на встрече также обсуждались вызовы безопасности и общие видения двух стран.



«Мы говорили о нескольких очень важных темах, в том числе о ситуации в Кавказском регионе и текущих конфликтах в мире. Мы также обсудили возможности совместных действий», — заявил Рубен Рамирес Лескано.



Министр иностранных дел Парагвая также заявил, что рад получить приглашение в Грузию и что визит состоится в ближайшее время.



«Мы договорились, что продолжим работу в рамках политических институций. Я хочу поблагодарить моего друга Илью за визит и еще раз заверить его, что мы продолжим совместную работу и в будущем», — заявил глава МИД Парагвая.





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