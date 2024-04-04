

В Тбилиси планируют отремонтировать 12 станций метро

04.04.2024 14:39





Столичные власти планируют отремонтировать 12 станций тбилисского метрополитена. Об этом в среду сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



В целом на проект выделят до 55 млн евро. Финансирует его Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).



По словам Каладзе, интерьер 12 станций «полностью обновят». Планируется заменена трех и модернизация 30 эскалаторов. На станциях обновят системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, информирования пассажиров и телефонной связи, заменят панели управления эскалаторами.



Сейчас посредством электронного тендера мэрия ищет компанию, которая составит концептуальный проект и сметы. Готовность выполнить это высказали 11 международных компаний.



После выявления победителей мэрия объявит еще один тендер – на детальное проектирование и строительно-ремонтные работы. Каладзе рассчитывает, что это произойдет до конца текущего года. Ориентировочные сроки начала ремонта мэр Тбилиси не назвал.



На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.





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