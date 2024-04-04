

Хатия Деканоидзе назвала Яго Хвичия «невоспитанным» и «мусором»

04.04.2024 14:43





На пленарном заседании парламента Грузии обсуждение подготовленного политической группой «Гирчи» проекта об отмене обязательных гендерных квот обсуждается в условиях словесного противостояния.



Хатия Деканоидзе и депутаты «Гирчи» обратились друг к другу с репликами. Деканоидзе назвал Яго Хвичия «невоспитанным» и «мусором».



Парламент в формате пленарного заседания рассматривает законодательную инициативу «Гирчи» об отмене обязательных гендерных квот во втором чтении, постатейно.



Проект поддерживает большинство «Грузинской мечты».



Члены политической группы «Гирчи» Александр Раквиашвили, Яго Хвичия, Герман Сабо и Вахтанг Мегрелишвили представили парламенту законодательную инициативу, согласно которой обязательная гендерная квота в Избирательном кодексе отменяется, а 30-процентная надбавка к бюджетному финансирование за увеличение участия женщин в политике и укрепление женских организаций в партиях в законе «О политических объединениях граждан» отменяется.



При поддержке правящего большинства инициатива «Гирчи» рассматривается в парламенте в ускоренном порядке.





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