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Илья Дарчиашвили встретился с президентом Парагвая
04.04.2024 14:44
В рамках визита в Республику Парагвай, министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили принял президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос. Встреча прошла в резиденции президента, на ней также присутствовал председатель Палаты депутатов Парагвая Рауль Луис Латорре Мартинес.
Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, на встрече президент Парагвая приветствовал визит министра иностранных дел Грузии в Парагвай, который состоялся впервые после установления дипломатических отношений между странами. Стороны подчеркнули общие ценности, лежащие в основе отношений Грузии и Парагвая, и выразили готовность активизировать работу по укреплению тесных связей между странами.
«Стороны говорили о ситуации безопасности в европейском регионе. Президент Парагвая поинтересовался региональной ролью Грузии, а также прогрессом, достигнутым на пути европейской интеграции страны. Грузинская сторона проинформировала президента о ситуации в оккупированных регионах.
Стороны обменялись мнениями по текущим направлениям сотрудничества в будущем. Учитывая важную региональную и транзитную роль двух стран, была выражена готовность в направлении углубления торгово-экономических, туристических, образовательных и международных связей.
Илья Дарчиашвили также подчеркнул важность укрепления парламентских связей между странами», — говорится в информации МИД Грузии.
Президент Парагвая принял приглашение министра иностранных дел посетить Грузию.
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