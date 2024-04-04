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Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиционных партий
04.04.2024 14:49
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиционных политических партий. Встреча в эти минуты проходит во дворце Орбелиани в Тбилиси.
Как заявил журналистам перед встречей лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, основной темой разговора на сегодняшней встрече, вероятно, станет текущая политическая ситуация в стране и возобновление рассмотрения законопроекта о т.н. агентах.
«Грузинская мечта» находится на службе у России, а оппозиции нужно подняться над обидами и взглянуть в лицо реальности. Если мы продолжим так нянчиться и останемся в плену собственных обид, мы проснемся в Тамбове, и нам поменяют фамилии на русский лад, как в 19 веке, и отправят в Сибирь, как это порой делали с нами русские», - заявил Элисашвили.
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