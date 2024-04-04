

Лилуашвили: Если у кого-то и есть проблемы с прозрачностью, так это «Грузинская мечта»

04.04.2024 14:54





Депутат парламента от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили отреагировал на решение «Грузинской мечты» принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который в Грузии называют российским законом.



Как заявил Лилуашвили после того, как сотни тысяч граждан Грузии выступили против этого закона, в «Мечте» заявили, что никогда не вернутся к этому вопросу. По мнению депутата, нарушение данного обещания показывает в каком трудном положении оказалась «Мечта».



«Каждый раз, когда наше общество объединяет победа, Иванишвили разделяет нас и пытается углубить поляризацию», — заявил Лилуашвили.



Как указал депутат, «Мечта» пытается создать создает впечатление, что она защищает прозрачность и подотчетность. «Напомним им, что прозрачность – это самый важный стандарт, и этот стандарт должен

распространяться на всех: НПО, политические партии и в первую очередь на само правительство!», – говорит Лилуашвили.



Партия «За Грузию» отмечает, что если у кого-то и есть проблемы с прозрачностью, так это «Грузинская мечта» и ее правительство:



«Где скрытые постановления правительства, где следственная комиссия по колл-центрам, следственная комиссия по назначенным судьям, где расширение круга родственников и других лиц в декларациях и т.д.?!», — заявил парламентарий.



Бека Лилуашвили отмечает, что нельзя ставить знак равенства между стратегическим партнером и оккупантом, поэтому, как и в прошлый раз, партия «За Грузию» планирует представить альтернативный законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации».





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