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Мдинарадзе: Одним из самых радикальных «националов» в этой стране является Саломе Зурабишвили
04.04.2024 15:59
Зачем им встречаться, они и так все едины. Иногда они встречаются втихую, иногда открыто. Одним из самых радикальных «националов» в этой стране является Саломе Зурабишвили, - заявил лидер большинства Мамука Мдинарадзе, откликаясь на встречу президента Грузии Саломе Зурабишвили с представителями оппозиции.
По его словам, цель их встречи – радикализация.
«Зачем им встречаться, они и так все едины. Иногда они встречаются втихую, иногда открыто, это законченная история. Одним из самых радикальных «националов» в этой стране является Саломе Зурабишвили, которая раньше хотя бы не позволяла себе нападки на патриархию и т. д. Теперь она опустилась до уровня Бердзенишвили и стала позволять себе и это. Цель их встречи – радикализация в связи с прозванной российским законом ложью, аферой века…
На мой взгляд, у них будет общий план, предполагающий радикализацию. Мы докажем обществу, нашей молодежи, нашему очень достойному будущему поколению, студентам, что эти люди, включая человека, называемого президентом Грузии, солгали им в прошлом году. От них же мы ожидаем радикализации, которая закончится крахом», - сказал Мдинарадзе.
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