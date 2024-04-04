

Мдинарадзе: Одним из самых радикальных «националов» в этой стране является Саломе Зурабишвили

04.04.2024 15:59





Зачем им встречаться, они и так все едины. Иногда они встречаются втихую, иногда открыто. Одним из самых радикальных «националов» в этой стране является Саломе Зурабишвили, - заявил лидер большинства Мамука Мдинарадзе, откликаясь на встречу президента Грузии Саломе Зурабишвили с представителями оппозиции.



По его словам, цель их встречи – радикализация.



«Зачем им встречаться, они и так все едины. Иногда они встречаются втихую, иногда открыто, это законченная история. Одним из самых радикальных «националов» в этой стране является Саломе Зурабишвили, которая раньше хотя бы не позволяла себе нападки на патриархию и т. д. Теперь она опустилась до уровня Бердзенишвили и стала позволять себе и это. Цель их встречи – радикализация в связи с прозванной российским законом ложью, аферой века…



На мой взгляд, у них будет общий план, предполагающий радикализацию. Мы докажем обществу, нашей молодежи, нашему очень достойному будущему поколению, студентам, что эти люди, включая человека, называемого президентом Грузии, солгали им в прошлом году. От них же мы ожидаем радикализации, которая закончится крахом», - сказал Мдинарадзе.





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