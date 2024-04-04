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Георгий Каландаришвили встретился с Саломе Зурабишвили в администрации президента
04.04.2024 16:00
Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили провел встречу в администрации президента.
Как заявил журналистам Каландаришвили, он лично поделился с президентом и сотрудниками администрации информацией о технологических новинках, которые будут использованы на выборах 26 октября.
«Наш очередной визит в администрацию президента связан с повышением осведомленности среди сотрудников институции. Это часть кампании, которую избирательная администрация интенсивно проводит как для государственных ведомств, так и для всех заинтересованных сторон, проводя информационные встречи относительно технологий и различных инноваций. На очередной встрече мы лично поделились с президентом и сотрудниками администрации информацией о технологических новинках, которые будут использованы на выборах 26 октября и последующих выборах. Как президент, так и сотрудники администрации имели возможность увидеть практику их использования», — заявил Георгий Каландаришвили.
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