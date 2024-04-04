

Мдинарадзе поблагодарил посла США за взвешенное заявление

04.04.2024 16:05





По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, после возвращения «российского закона» в отличие от прошлого года, со стороны США и ЕС прозвучали взвешенные заявления.



Как заявил Мдинарадзе, он хотел бы лично поблагодарить посла США Робин Данниган, потому что, «в отличие от предыдущего посла», она сделала взвешенное заявление по этому вопросу.



«В отличие от прошлого года, в этом году особая, совсем другая риторика. В будущем году риторика будет еще мягче, мы будем лучше объяснять, и все лучше поймут, насколько мы правы, все мы, наши партнеры, наши друзья. Европейские заявления официальных представительств по сравнению с прошлым годом гораздо более взвешенные. Мы помним, в прошлом году они прямо говорили, что это «российский закон». Я благодарю госпожу Данниган, потому что лично её настрой соответствует настоящей дружбе, которая должна существовать между двумя странами», — заявил сегодня, 4 апреля, Мамука Мдинарадзе.



Что заявили в США и ЕС



Пресс-секретарю Госдепартамента США Мэтью Миллеру на пресс-конференции в Вашингтоне задали вопрос о возвращении в Грузии «российского закона».



«Мы видели сообщения о том, что они рассматривают возможность принятия законопроекта, и все, что я могу сказать, это то, что в прошлом году десятки тысяч грузин вышли на улицы, чтобы публично заявить о своих европейских амбициях и отвергнуть принятие этого закона.



У Грузии есть историческая возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз, и мы готовы продолжать поддерживать Грузию в этом процессе», — заявил Мэтью Миллер.



Пресс-спикер Службы внешних действий Евросоюза Питер Стано также выступил с заявлением по этому вопросу. По его словам, заявление правящей партии Грузии о повторном внесении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» вызывает серьезное беспокойство ЕС.



«Прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения возможности гражданского общества действовать свободно. Мы призываем политических лидеров Грузии принять и осуществить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Евросоюз и поддерживаются подавляющим большинством граждан Грузии. Евросоюз призывает Грузию выполнить свои обязательства в сфере продвижения демократии, верховенства закона и прав человека», — указывалось в заявлении.





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