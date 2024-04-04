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Глава Комитета Бундестага назвал повторное представление «закона об иноагентах» серьезным нарушением доверия ЕС
04.04.2024 16:06
Председатель Комитета по внешним отношениям Бундестага Германии Михаэль Рот раскритиковал «Грузинскую мечту» за решение принять т.н. российский закон.
«Правящая партия «Грузинская мечта» что-то совершенно неправильно поняла: предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС было шагом доверия, а не наградой. Повторное представление «закона об иноагентах» является серьезным нарушением доверия и должно быть снято с повестки дня раз и навсегда!», — написал Михаэль Рот.
3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах». Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов «Мечта» провалила его во втором чтении.
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