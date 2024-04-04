

Оппозиция ждет реакции «Мечты» на оскорбления женщин-депутатов

04.04.2024 16:23





Часть парламентской оппозиции требует от «Грузинской мечты» отреагировать на инцидент, произошедший накануне в Высшем законодательном органе, когда один из представителей большинства – Бека Одишария – выругался в адрес женщин-депутатов от оппозиции.



Внефракционный депутат Теона Акубардия напоминает, что предотвращение и реакция на подобные действия должны входить в компетенцию Совета по этике, который в грузинском парламенте не укомплектован. Обращаясь к спикеру парламента Шалве Папуашвили, она заявила:



«Вчера я внимательно слушала вас в одном из СМИ, вы сожалели по поводу всего этого, но говорили, что ничего не можете поделать. Разве вы не виноваты в том, что Совет по этике не укомплектован? Почему он не укомплектован? Возможно, вы сможете дать мне ответ на этот вопрос. Почему не последовало реакции на те оскорбительные высказывания, которые не вписываются ни в грузинские традиционные ценности, ни в семейные ценности? Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы в этом парламенте не поощрялась какая-либо форма гендерной дискриминации, и в том, чтобы это были не просто пустые извинения, а результат».



На что Шалва Папуашвили ответил, что Совет по этике не укомплектован именно по вине оппозиции.



«Я удивлен, что вы задаете такой вопрос, поскольку, напомню, Совет по этике состоит наполовину из оппозиции и наполовину из большинства. В течение нескольких месяцев большинство назначало своих представителей в совет, оппозиция не называла своего представителя. Несколько раз мы обращались к вам в рамках бюро. С вашей стороны, со стороны оппозиции, в этом совете не назван ни один сопредседатель, поэтому вопросы в данном случае – к вам», — отметил Папуашвили.



В ответ на заявление председателя парламента Теона Акубардия сказала, что лично к ней по этой теме никто не связывался:



«Если вы позаботились об отмене квот, почему не позаботились о укомплектовании совета?»



Напомним, что 3 марта Бека Одишария, во время выступления представителя «Лело» Анны Нацвлишвили выругался в адрес женщин-депутатов, высказав в их адрес оскорбительные слова. Позже Одишария принес извинения, объяснив, что ранее никогда не оскорблял женщин, а на этот раз поддался эмоциям.



«Нас называют пророссийскими, предателями народа, мерзавцами и много еще кем. У нас тоже есть семьи, дети, родители, здоровье которых это подрывает», — заявил Одишария.



В парламенте Грузии и ранее неоднократно звучали оскорбления в отношении женщин-депутатов со стороны представителей большинства. Подобное поведение членов «Грузинской мечты» много раз осуждали президент и неправительственный сектор.





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