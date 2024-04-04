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Парламент принял поправки в Избирательный кодекс, предполагающие отмену обязательных квот


04.04.2024   17:46


Поправки в Избирательный кодекс, предполагающие отмену обязательных гендерных квот, были одобрены парламентом в третьем, окончательном чтении 85 голосами против 22.

Также, согласно законопроекту, минимальное количество кандидатов в члены парламента Грузии в партийном списке установлено на уровне 30 вместо 60.

Проект, инициированный «Гирчи», был принят парламентом в ускоренном порядке.

Первое слушание состоялось вчера, а второе и третье слушания состоялись сегодня.


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