

Каладзе: Заявления некоторых европарламентариев для меня ничего не стоят

04.04.2024 17:50





По заявлению генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, отзыв законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» из парламента Грузии был ошибкой «Грузинской мечты», в том смысле, что они не смогли должным образом объяснить общественности и предоставить информацию об этом законопроекте.



По его словам, «радикальным группировкам» удалось преподнести упомянутый закон как «российский», хотя, по словам Каладзе, «он не имеет ничего общего с Россией».



«Заявления некоторых депутатов Европарламента, о которых вы мне задаете вопрос, для меня не имеют никакой ценности, они ничего не стоят. Я объясню вам, почему это так. Люди, о которых вы говорите, выступали во время правления Саакашвили и доказали нам и общественности, что власть Саакашвили была маяком демократии, они пускали нам пыль в глаза и говорили, что белое — это черное. Сегодня такая же ситуация. Они доказывают нам то же самое своими заявлениями, принятыми ими решениями, а в итоге мы узнали, как принимались эти решения {резолюции}», - пояснил Каладзе.





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