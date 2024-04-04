

Михаэль Рот: «Грузинская мечта» что-то неправильно поняла: присвоение Грузии статуса кандидата было выражением доверия, а не наградой

04.04.2024 19:08





Повторное представление «закона об агентах» является серьезным нарушением доверия и должно быть снято с повестки дня раз и навсегда, — так реагирует председатель комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот на повторное инициирование законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.



«Правящая партия – «Грузинская мечта» что-то совершенно неправильно поняла: присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС было выражением доверия, а не наградой. Повторное представление «закона об агентах» является серьезным нарушением доверия и должно быть снято с повестки дня раз и навсегда», — пишет Рот.



Напомним, вчера в парламенте Грузии повторно был инициирован законопроект «О прозрачности иностранного влияния».





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