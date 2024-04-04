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Генсек Совета Европы обеспокоена возвращением в парламент законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»
04.04.2024 19:15
Конструктивный диалог и соблюдение наших стандартов остаются ключевыми вопросами. Такой комментарий сделала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в связи с повторным инициированием законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.
«Я обеспокоена возвращением в парламент Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
В прошлом году я вместе со многими друзьями Грузии приветствовала отзыв этой законодательной инициативы. Сегодня я повторяю, что конструктивный диалог и защита наших стандартов остаются ключевыми», — заявила Мария Пейчинович-Бурич.
Напомним, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был повторно инициирован в парламенте Грузии 3 апреля.
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