

Генсек Совета Европы обеспокоена возвращением в парламент законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»

04.04.2024 19:15





Конструктивный диалог и соблюдение наших стандартов остаются ключевыми вопросами. Такой комментарий сделала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в связи с повторным инициированием законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.



«Я обеспокоена возвращением в парламент Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



В прошлом году я вместе со многими друзьями Грузии приветствовала отзыв этой законодательной инициативы. Сегодня я повторяю, что конструктивный диалог и защита наших стандартов остаются ключевыми», — заявила Мария Пейчинович-Бурич.



Напомним, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был повторно инициирован в парламенте Грузии 3 апреля.





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