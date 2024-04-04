Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Франции: Прозрачность не должна использоваться для ограничения свободы гражданского общества


04.04.2024   19:23


Посол Франции в Грузии Шераз Гасри откликается на законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

По словам посла, прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения свободы действий гражданского общества.

«О повторном внесении законопроекта «Об иностранном влиянии»: прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения возможности гражданского общества действовать свободно», - написала посол.

Напомним, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был повторно инициирован в парламенте Грузии 3 апреля.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна