

Посол Франции: Прозрачность не должна использоваться для ограничения свободы гражданского общества

04.04.2024 19:23





Посол Франции в Грузии Шераз Гасри откликается на законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



По словам посла, прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения свободы действий гражданского общества.



«О повторном внесении законопроекта «Об иностранном влиянии»: прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения возможности гражданского общества действовать свободно», - написала посол.



Напомним, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был повторно инициирован в парламенте Грузии 3 апреля.





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