

ЦИК Грузии зарегистрировал пророссийскую партию «Alt-info» в качестве избирательного субъекта

04.04.2024 19:46





Партия «Консервативное движение» созданная антизападным насильственным движением «Alt-info», зарегистрирована Центризбиркомом Грузии в качестве субъекта выборов. Это означает, что партия сможет принять участие в парламентских выборах 26 октября 2024 года.



«Избирательная регистрация партий регулируется законом, и все, кто выполнит требования, установленные законом, будут зарегистрированы. Консервативное движение/Alt-info представило в ЦИК 50 608 подписей. На данном этапе проверка подписей завершена и принят соответствующий акт», — сообщили в ЦИК.



ЦИК продолжает регистрировать партии как субъекты выборов. После завершения всех необходимых процедур ЦИК опубликует полный список и данные партий, которые будут зарегистрированы в качестве избирательных субъектов.



«Alt-info» является организатором ряда насильственных акций, в том числе событий 5 июля 2021 года, в ходе которых более 50 представителей СМИ получили телесные повреждения. В числе пострадавших был и оператор телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, который скончался через несколько дней после избиения.



Лидеров «Alt-info» отличают откровенно пророссийские высказывания, сотрудничество с российскими госорганами и кремлевскими пропагандистами. Страницы или группы, управляемые ими, неоднократно удалялись Facebook за распространение дезинформации и скоординированное продвижение пропагандистских идей, в том числе через фейковые страницы.





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