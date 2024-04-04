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«Угрожает процессу евроинтеграции Грузии» — МИД Эстонии о «российском законе»
04.04.2024 20:19
МИД Эстонии реагирует на возвращение «Грузинской мечтой» «российского закона» и заявляет, что это решение угрожает процессу евроинтеграции Грузии.
«Решение властей Грузии повторно внести проект закона об иностранных агентах, пусть и под другим названием, резко контрастирует с девятью шагами ЕС, которые были предоставлены Грузии со статусом кандидата. Это рискует поставить под угрозу дальнейшую европейскую интеграцию Грузии», — говорится в заявлении МИД Эстонии.
3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах».
Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власть решила все же отозвать его.
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