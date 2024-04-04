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Член сейма Латвии призывает лишить статуса почетного консула Латвии в Грузии депутата Беку Одишария
04.04.2024 21:40
Слова Беки Одишария отвратительны и гнусны. Его следует лишить статуса почетного консула Латвии в Грузии, - пишет депутат парламента (сейма) Латвии Рихардс Колс в соцсети.
«Весы Грузии снова склоняются в сторону Кремля…
За это ответственен не только цитируемый депутат парламента Грузии Бека Одишария. Он отвечает за свои слова, с которыми он обратился к своим коллегам, женщинам-парламентариям. Текст – однозначно, отвратителен, гнусен.
Бека Одишария в настоящее время также является почетным консулом Латвии в Грузии – человеком, которому Латвия поручает свое представительство... Позорно так продолжать; поводов отозвать статус почетного консула более чем достаточно.
О чашах весов. Грузия медленно идет к Кремлю и все больше отдаляется от грузин, которые неоднократно выражали свою позицию в пользу построения будущего Грузии в евроатлантическом пространстве. Оживленный зомби – законопроект «Об иностранных агентах», смоделированный по образцу России и отвергнутый большинством голосов. Хорошие аргументы и пути уступок заканчиваются, особенно когда другая сторона не возвращается, а отдаляется», — пишет Колс в Х.
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