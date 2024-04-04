

Столтенберг против любых попыток правительства Грузии вновь ввести законодательство об иностранных агентах

04.04.2024 22:26





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает против любых попыток вновь ввести законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.



По его словам, введение упомянутого закона реально – это усилия, направленные против укрепления демократических институтов в Грузии.



По заявлению генсека НАТО, стране следует работать над реформами.



«Я выступаю против любых попыток правительства Грузии вновь ввести в действие законодательство об иностранных агентах или иностранном влиянии, поскольку реально это усилия, направленные против укрепления демократических институтов в Грузии.



Грузии нужно работать над реформами, чтобы стать ближе к НАТО и Европейскому союзу, и ЕС был очень четок в связи с этим. Я посетил Грузию, Тбилиси, несколько недель назад и, разумеется, одним из моих главных месседжей была важность реформ, укрепление демократических институтов, и грузинский народ ясно дал понять, что он хочет демократического, процветающего будущего в европейской, евроатлантической семье.



Поэтому я опасаюсь, что любой закон, который вводит эту идею «иностранных агентов», окажет влияние на медиасредства, действующие в Грузии, подорвет саму идею сделать так, чтобы Грузия стала более сильным и демократическим обществом», - заявил Столтенберг.





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