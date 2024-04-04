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Столтенберг против любых попыток правительства Грузии вновь ввести законодательство об иностранных агентах
04.04.2024 22:26
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает против любых попыток вновь ввести законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.
По его словам, введение упомянутого закона реально – это усилия, направленные против укрепления демократических институтов в Грузии.
По заявлению генсека НАТО, стране следует работать над реформами.
«Я выступаю против любых попыток правительства Грузии вновь ввести в действие законодательство об иностранных агентах или иностранном влиянии, поскольку реально это усилия, направленные против укрепления демократических институтов в Грузии.
Грузии нужно работать над реформами, чтобы стать ближе к НАТО и Европейскому союзу, и ЕС был очень четок в связи с этим. Я посетил Грузию, Тбилиси, несколько недель назад и, разумеется, одним из моих главных месседжей была важность реформ, укрепление демократических институтов, и грузинский народ ясно дал понять, что он хочет демократического, процветающего будущего в европейской, евроатлантической семье.
Поэтому я опасаюсь, что любой закон, который вводит эту идею «иностранных агентов», окажет влияние на медиасредства, действующие в Грузии, подорвет саму идею сделать так, чтобы Грузия стала более сильным и демократическим обществом», - заявил Столтенберг.
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