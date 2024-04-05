

Комитет ООН по правам человека призвал власти Грузии отозвать законопроект об иноагентах

05.04.2024 11:07





Призываем официальные лица Грузии отозвать законопроект об «организациях, проводящих интересы иностранной силы». Заявление об этом поводу публикует Комитет ООН по правам человека.



Офис ООН по правам человека отмечает, что законопроект является «серьезной угрозой» свободе выражения.



«Грузия: призываем официальные лица отозвать законопроект, который навешивает ярлык «организации, проводящей интересы иностранной силы» на гражданское общество и СМИ, получающие более 20% своего финансирования из-за границы. Это серьезная угроза свободе выражения и собраний», - говорится в заявлении.



Напомним, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был вновь инициирован в парламенте 3 апреля.





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