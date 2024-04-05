

Джапаридзе: «Грузинская мечта» и ее основатель твердо решили пресечь продвижение Грузии по европейскому пути

05.04.2024 11:54





Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» однозначно приведет к тому, что никаких переговоров о вступлении не будет, и это прямо видно из заявлений, которые мы услышали из Брюсселя, - заявил представитель политсовета партии «Лело» Бадри Джапаридзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Бадри Джапаридзе, «Грузинская мечта» и ее основатель твердо намерены не допустить продвижения Грузии по европейскому пути.



«Принятие этого закона однозначно приведет к тому, что никаких переговоров о вступлении не будет, и это прямо видно из заявлений, которые мы услышали из Брюсселя. Принятие этого закона возымеет такой результат, и соответственно, в этом и состоит намерение «Грузинской мечты». Намерение заключается в пресечении продвижения Грузии по европейскому пути.



В прошлом году им это не удалось, в прошлом году грузинский народ остановил этот закон, а теперь они посчитали, что статус получен и может грузинский народ расслабился и можно протиснуть этот закон, который никакой прозрачности не служит», - заявил Бадри Джапаридзе.



Кроме того, по словам Бадри Джапаридзе, «они обязательно примут участие во всех акциях, которые пройдут в связи с упомянутым законом».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





