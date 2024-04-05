

НПО: Судьи через суд остановили процесс проверки их имущества Антикоррупционным бюро

05.04.2024 12:28





По информации части неправительственного сектора, судьи остановили посредством суда процесс проверки их имущества Антикоррупционным бюро.



Представители третьего сектора призывают Антикоррупционное бюро обнародовать поданные судьями иски, а также промежуточные акты, принятые судом, и предоставить общественности полную информацию по рассмотренному факту.



По их мнению, это существенно вредит доверию к суду.



«4 апреля нам стало известно, что Тбилисский городской суд остановил процесс проверки деклараций об имущественном положении четырех судей. Среди этих судей - двое судей, попавшие под санкции Госдепартамента США за «включенность в значительную коррупцию», Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.



12 января 2024 года независимая комиссия, созданная Антикоррупционным бюро, отобрала 300 должностных лиц, в том числе 27 судей, чьи имущественные декларации должны были быть проверены в 2024 году. Комиссия приняла это решение, используя критерии высокого общественного интереса и высокого риска коррупции.



В список отобранных лиц попали Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Серго Метопишвили и Васил Мшвениерадзе. Эти судьи обратились в Тбилисский городской суд с просьбой признать протокол заседания комиссии недействительным. Судьи Лейла Поладашвили, Велериан Пилашвили, Нино Буачидзе и Лела Милденбергер остановили проверку деклараций Чинчаладзе, Мурусидзе, Метопишвили и Мшвениерадзе. Следует отметить, что из 300 отобранных должностных лиц, занимающих политические и профессиональные позиции, только судьи потребовали остановить процесс проверки их имущества…



…Добросовестный судья не должен сопротивляться проверке Антикоррупционным бюро информации, внесенной в его декларацию, а препятствие судей в проверке деклараций об их имущественном состоянии вызывает обоснованные сомнения в надежности информации, внесенной в их декларацию.



Призываем Антикоррупционное бюро обнародовать иски, поданные судьями, а также промежуточные акты, принятые судом, и предоставить общественности полную информацию касательно рассмотренного факта, который существенно вредит доверию к суду», - говорится в заявлении, которое подписывают «Институт развития свободы информации» (IDFI), Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) и «Международная прозрачность – Грузия».





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