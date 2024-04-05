

Семь оппозиционных партий выступили с совместным заявлением

05.04.2024 13:44





Представители оппозиционных партий распространяют совместное заявление относительно инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта о прозрачности.



Как отмечают авторы заявления, если закон будет принят, Грузия отклонится от европейского пути.



«Российский закон – это предательство европейского пути Грузии. Мы, грузинские прозападные политические силы, осуждаем реинициирование «Грузинской мечтой» российского закона. Это в очередной раз нарушение слова, данного гражданам Грузии и нашим стратегическим партнерам, и насмешка над теми молодыми людьми, которые год назад отстояли наш исторический выбор и тем самым сохранили шанс нашей стране стать полноценным, полноправным членом Евросоюза. Сегодня единственной целью «Грузинской мечты» является сохранение власти и имущества, захваченных в результате антигосударственных, коррупционных действий. В то время, как сама власть стала главной причиной бедности, коррупции, катастрофического роста цен и оттока граждан из страны, Иванишвили пытается заглушить критический голос в стиле Путина и задушить свободное общество. Правящая сила была полностью опустошена от европейских ценностей и принципов. В случае принятия властями заново инициированного российского закона Грузия отклонится от европейского пути, и дверь к безопасности, миру и благополучию, гарантированным членством в ЕС, будет закрыта для рядового гражданина Грузии на долгое время. Сейчас, более чем когда-либо, в этот исторический момент, перемены должны быть главным приоритетом для каждого из нас. Перемены, которые принесут многопартийное, демократическое правление и станут гарантией возвращения Грузии в европейскую семью», — заявление подписали следующие партии: «Ахали», «Гирчи-Больше свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Лело для Грузии», «Республиканская партия», «Стратегия Агмашенебели».





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