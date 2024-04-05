

НПО говорят о росте сексистских и гомофобных заявлений в грузинской политике

05.04.2024 15:38





В Грузии гендер стал темой политической борьбы, а сексистский и гомофобный контент активно используются для усиления антилиберального дискурса и разжигания антизападных настроений. Об этом говорится в отчете грузинского «Фонда развития СМИ» (MDF).



«Политизация термина «гендер» и использование гендерных тем в политической борьбе стали тенденцией последних лет. Ее используют не только крайне правые и прокремлевские деятели, но также правящая партия и ее филиалы», — сказано в отчете.



За 2023 год в Грузии зарегистрировали 5 695 случаев дискриминации по признаку пола и сексуальной ориентации в публичном пространстве.



Чаще к языку ненависти прибегали в периоды политической нестабильности. Так, например, в марте-июле 2023 года, то есть с начала протестов против закона об иноагентах, в грузинских соцсетях и на телевидении было сделано около 700 заявлений сексистского и гомофобного содержания. В июле 2023 года, когда ЛГБТ-активисты, проводили неделю достоинства в Тбилиси, — почти 900. В ноябре-декабре, когда решался вопрос о предоставлении Грузии статуса-кандидата в члены ЕС, — более тысячи.



Основные тенденции:

Политические сексистские заявления и посты в соцсетях в основном были направлены против президента Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков-женщин.



Нередко авторы сексистских заявлений обращались к слатшеймингу — критиковали женщин за нарушение принятых кодов сексуального поведения или принципов морали. Над женщинами насмехались из-за их внешности.

Феминизм преподносился как навязанное Западом явление, которое основано на меркантильных мотивах, служит угнетению мужчин и разрушению института семьи. Темой феминизма манипулировали, связывая ее с европейской интеграцией Грузии.



Усилились стереотипы о том, что женщины-политики истеричны, неуравновешены и доверять им нельзя. О том, что вести дела якобы можно только с мужчинами, а место грузинской женщины – дома.



Основным источником гомофобных комментариев были проправительственные СМИ. Женоненавистнические заявления чаще делали в пророссийских партиях «Консервативное движение»и «Альянс патриотов», а также представители духовенства.



Источник: Новости - Грузия

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