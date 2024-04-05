

«За Грузию» предлагает к рассмотрению законопроект «О защите от влияния государства-оккупанта — РФ»

05.04.2024 15:42





Законопроект «О защите от влияния государства-оккупанта — Российской Федерации» предложила оппозиционная партия «За Грузию»



Партия «За Грузию» бывшего премьер-министра Гиорги Гахария и и независимая депутатка Теона Акубардия 4 апреля предложили к рассмотрению законопроект «О защите от влияния государства-оккупанта — Российской Федерации».



Детали. По словам депутата партии «За Грузию» Беки Лилуашвили, законопроект предусматривает уголовное преследование тех организаций или людей, которые представляют собой силы страны-оккупанта и пытаются изменить в интересах России цели внешней политики или вмешиваются во внутреннюю политику страны.



По словам Лилуашвили, законопроект касается не только России, но и всех тех государств, которые не признают суверенитет и территориальную целостность Грузии, передает Interpressnews.



Контекст. 3 апреля «Грузинская мечта» внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект предусматривает регистрацию тех НПО и медиа, 20 % доходов которых получены из-за границы.



Партия «За Грузию» появилась в 2021 году, сейчас у нее шесть мест в парламенте. Партию создал бывший премьер-министр Гиорги Гахария. Он был премьером с 2019 по 2021 годы, министром внутренних дел и вице-премьером с 2017-го по 2019-й, а также министром экономики и устойчивого развития с 2016-го по 2017-й.



Оппозиция возлагает ответственность на Гахарию за жестокий разгон акции протеста в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, известную как «ночь Гаврилова». Тогда общество возмутило, что депутат-коммунист Сергей Гаврилов во время визита сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке.





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