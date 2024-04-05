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МИД Норвегии: Законодательные инициативы об «иностранном влиянии» и «семейных ценностях» подорвут демократию Грузии


05.04.2024   16:08


Норвегия обеспокоена законодательными инициативами об «иностранном влиянии» и «семейных ценностях» в Грузии, - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии.

По оценке ведомства, данные законодательные инициативы подорвут важные ценности, демократию Грузии и евроатлантический путь.

«Норвегия обеспокоена законодательными инициативами об «иностранном влиянии» и «семейных ценностях» в Грузии, которые стигматизируют гражданское общество и ЛГБТКИ+. Это подорвет важные ценности, демократию Грузии и евроатлантический путь», - говорится в заявлении ведомства.


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