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МИД Норвегии: Законодательные инициативы об «иностранном влиянии» и «семейных ценностях» подорвут демократию Грузии
05.04.2024 16:08
Норвегия обеспокоена законодательными инициативами об «иностранном влиянии» и «семейных ценностях» в Грузии, - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии.
По оценке ведомства, данные законодательные инициативы подорвут важные ценности, демократию Грузии и евроатлантический путь.
«Норвегия обеспокоена законодательными инициативами об «иностранном влиянии» и «семейных ценностях» в Грузии, которые стигматизируют гражданское общество и ЛГБТКИ+. Это подорвет важные ценности, демократию Грузии и евроатлантический путь», - говорится в заявлении ведомства.
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