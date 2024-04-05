

CPJ обеспокоен возвращением законопроекта "об иноагентах".

05.04.2024 16:12





Международный комитет по защите журналистов (CPJ) публикует заявление, в котором подчеркивает, что решение правительства совершенно несовместимо с заявкой Грузии на европейскую интеграцию:



"Возвращение грузинскими властями законопроекта, который клеймит СМИ как подконтрольные иностранным силам, вызывает глубокую озабоченность и категорически несовместимо с их заявлением о соответствии европейским демократическим стандартам, а также угрожает свободе прессы перед предстоящими парламентскими выборами в октябре"



"Правящей партии следует отозвать закон и отказаться от любой формы законодательства о 'иностранных агентах', если Грузия хочет добиться успеха в своем стремлении присоединиться к Европейскому союзу."



<> "В заявлении , опубликованном на странице партии в Facebook, говорится, что законопроект во многом идентичен подобному законопроекту, отклоненному парламентом в марте 2023 года после массовых протестов. Единственное изменение заключается в том, что термин «агент иностранного влияния» был заменен термином «организация, представляющая интересы иностранной державы».



«Грузинская мечта», контролирующая парламентское большинство, в своем заявлении пообещала принять закон к концу текущей сессии парламента в июне.

Большинство партии достаточно велико, чтобы обойти президента Грузии, которая ранее заявила, что наложит вето.



Предлагаемый закон, который ранее подвергался критике со стороны CPJ, аналогичен российскому закону об иностранных агентах, за исключением того, что в настоящее время он не требует от средств массовой информации маркировать свои публикации как созданные иностранным агентом."





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





