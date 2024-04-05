

В парламентах 13 стран Европы призвали власти Грузии отозвать закон об иноагентах

05.04.2024 17:33





В парламентах 13 стран Европы обеспокоены планами властей Грузии принять закон об иноагентах.



С совместным заявлением выступили главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Латвии, Норвегии и Польши.



«Выражаем глубокую обеспокоенность по поводу содержания этого путинского закона в российском стиле, который призван стигматизировать и ослабить активное проевропейское гражданское общество и неправительственный сектор Грузии», — сказано в заявлении.



Авторы обращения напоминают, что Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС при условии выполнения ряда рекомендаций. В их числе обеспечение свободной работы гражданского общества и борьба с антиевропейской дезинформацией.



На этом фоне законопроект об иноагентах «рассматривается как враждебный шаг по отношению к европейским устремлениям грузинского народа и его будущему».



«Повторное внесение этого закона серьезно подрывает с таким трудом завоеванные Грузией европейские перспективы и статус кандидата», — говорится в обращении.



Правящую партию «Грузинская мечта» опризывают отозвать законопроект из парламента.



«Мы искренне надеемся, что правительство Грузии еще раз продемонстрирует свою зрелость и решимость интегрироваться в европейские и евроатлантические институты, руководствуясь ценностями западной либеральной демократии. На карту поставлено будущее грузинского народа», — указали авторы обращения.



Источник: Новости - Грузия

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