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В парламентах 13 стран Европы призвали власти Грузии отозвать закон об иноагентах


05.04.2024   17:33


В парламентах 13 стран Европы обеспокоены планами властей Грузии принять закон об иноагентах.

С совместным заявлением выступили главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Латвии, Норвегии и Польши.

«Выражаем глубокую обеспокоенность по поводу содержания этого путинского закона в российском стиле, который призван стигматизировать и ослабить активное проевропейское гражданское общество и неправительственный сектор Грузии», — сказано в заявлении.

Авторы обращения напоминают, что Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС при условии выполнения ряда рекомендаций. В их числе обеспечение свободной работы гражданского общества и борьба с антиевропейской дезинформацией.

На этом фоне законопроект об иноагентах «рассматривается как враждебный шаг по отношению к европейским устремлениям грузинского народа и его будущему».

«Повторное внесение этого закона серьезно подрывает с таким трудом завоеванные Грузией европейские перспективы и статус кандидата», — говорится в обращении.

Правящую партию «Грузинская мечта» опризывают отозвать законопроект из парламента.

«Мы искренне надеемся, что правительство Грузии еще раз продемонстрирует свою зрелость и решимость интегрироваться в европейские и евроатлантические институты, руководствуясь ценностями западной либеральной демократии. На карту поставлено будущее грузинского народа», — указали авторы обращения.


Источник: Новости - Грузия
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