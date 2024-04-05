

Между Грузией и Испанией подписано соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав

05.04.2024 18:51





Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и его испанский коллега Фернандо Гранде Марласка Гомес подписали соглашение «О взаимном признании и обмене национальными водительских удостоверений между Грузией и Королевством Испания».



По информации МВД, Вахтанг Гомелаури вместе с делегацией находится с официальным рабочим визитом в Королевстве Испания.



Согласно информации, министра внутренних дел принимал в Королевстве Испания испанский коллега - Фернандо Гранде-Марласка Гомес. На встрече стороны говорили о важности сотрудничества, существующего в правоохранительной сфере, и планах на будущее.



«Вахтанг Гомелаури поблагодарил Фернандо Гранде-Марласка Гомеса за значительный вклад в углубление существующего сотрудничества между правоохранительными ведомствами Грузии и Королевства Испания и выразил надежду, что и в будущем стороны продолжат активно работать для дальнейшего расширения существующих партнерских отношений по различным направлениям.



После вступления соглашения в силу владельцы действующих водительских прав, выданных сторонами, без сдачи теоретического или практического экзамена смогут получить водительские права равной силы в государстве их законного проживания.



Соглашением определены классы водительских прав, которые будут подлежать обмену после вступления соглашения в силу», - отмечается в информации.



Соглашение между Грузией и Королевством Испания вступит в силу в ближайшее время, после завершения соответствующих правовых процедур.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





