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Госдеп США о законопроекте «об иностранных агентах»
05.04.2024 18:56
Мы глубоко обеспокоены представленной в парламенте Грузии законодательной инициативой, которая основывается на прошлогоднем законопроекте «об иностранных агентах», - об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
Госдепартамент заявляет, что законопроект подрывает приверженность Грузии евроатлантической интеграции и создает риск отклонения Грузии с европейского пути.
«Законопроект создает опасность для организаций гражданского общества, деятельность которых приносит пользу в повседневной жизни граждан Грузии в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальная поддержка. Он подрывает приверженность Грузии евроатлантической интеграции и создает риск отклонения Грузии с европейского пути. Мы четко выразили эту озабоченность правительству Грузии», - отмечается в заявлении.
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