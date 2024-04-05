

Госдеп США о законопроекте «об иностранных агентах»

05.04.2024 18:56





Мы глубоко обеспокоены представленной в парламенте Грузии законодательной инициативой, которая основывается на прошлогоднем законопроекте «об иностранных агентах», - об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.



Госдепартамент заявляет, что законопроект подрывает приверженность Грузии евроатлантической интеграции и создает риск отклонения Грузии с европейского пути.



«Законопроект создает опасность для организаций гражданского общества, деятельность которых приносит пользу в повседневной жизни граждан Грузии в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальная поддержка. Он подрывает приверженность Грузии евроатлантической интеграции и создает риск отклонения Грузии с европейского пути. Мы четко выразили эту озабоченность правительству Грузии», - отмечается в заявлении.





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