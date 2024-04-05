

Министр: Моя главная забота – сделать процесс лечения максимально безболезненным для каждого онкопациента

05.04.2024 19:10





«Моя главная забота – сделать процесс лечения максимально безболезненным для каждого онкологического пациента», – заявил журналистам министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе, отвечая на вопрос об акциях протеста онкологических больных.



По его словам, конкретные решения он примет в ближайшие дни.



«У всех есть информация, что в министерстве постоянно идет очень активная работа, с того дня, как я пришел в ведомство. Об этом знают все, в том числе и те, кто мало-мальски активен в этом плане. Они имеют полную возможность участвовать во всех форматах. В ближайшие дни мы сообщим вам о конкретных решениях, существующих по этой проблеме. Решения в отрасли не должны приниматься так механически: отменять или не отменять какой-то конкретный лимит. Это требует гораздо более всесторонней оценки и анализа, и мы действительно это сделаем. Моя главная задача — сделать процесс лечения максимально безболезненным для каждого онкологического больного, максимально доступным и на более высоком уровне. Конечно, министерство это обеспечит. Поверьте, для этого объективно не нужны никакие действия. Это требует работы и участия в этом продолжающемся рабочем процессе», — заявил Сарджвеладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





